Ортопед Алексутов рассказал, что ходить босиком полезно только по естественным неровностям

Ходьба босиком может быть полезной, однако только при соблюдении ряда условий. Об этом радио Sputnik рассказал травматолог-ортопед Сергей Алексутов.

Он отметил, что, если ходить необутым по естественным неровностям, то это активирует рефлекторные зоны, которые расположены на стопе. Таким образом можно улучшить самочувствие и даже благотворно повлиять на работу внутренних органов.

«Босиком лучше ходить по естественным неровностям, таким как свежескошенная трава, галечный пляж, земля или песок. Ходить босиком по ровному бетонному полу будет неправильным выбором», — подчеркнул врач.

Он добавил, ходьба босиком будет полезна людям с плоскостопием и деформацией, а также тем, кто носит обувь на высоком каблуке.