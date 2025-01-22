Ортодонт Радько рассказала о связи неправильного прикуса и болей в спине

Врач-ортодонт Виктория Радько поделилась в интервью с Lenta.ru наблюдениями относительно возможных последствий неправильного прикуса. Она отметила, что неправильное положение зубов может вызывать различные проблемы со здоровьем, включая головные боли, боли в спине и даже плоскостопие.

Неправильный прикус приводит к перенапряжению мышц, вызывая спазмы. У пациентов с неправильным прикусом часто возникают головные боли, боль в спине. Также распространены такие проблемы, как выпяченный живот и даже плоскостопие, добавила Радько.

Кроме того, она отметила, что люди с неправильным прикусом могут испытывать общую слабость и недомогание, которые выражаются в общей скованности тела и усталости, написал сайт kp.ru.