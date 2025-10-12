Ортодонт Радько рассказала, что проглатывание брекета не опасно для здоровья

Случайное проглатывание брекета — это ситуация, способная вызвать панику, однако, по словам специалистов, причин для беспокойства нет. Заведующая ортодонтическим отделением EUROKAPPA Clinic Виктория Радько в интервью РИАМО подчеркнула, что проглатывание брекета обычно не опасно для здоровья.

«Пациенту не нужно предпринимать никаких экстренных мер или пытаться самостоятельно что-то делать. Как правило, брекет выходит естественным образом и не причиняет вреда организму», — привела слова доктора газета «Петербургский дневник».

Радько настоятельно рекомендовала пациентам оперативно посетить ортодонта для восстановления фиксации брекет-системы, чтобы избежать замедления процесса лечения.

Также врач предложила рассмотреть элайнеры как альтернативу традиционным брекетам, поскольку они лишены мелких деталей и признаны более удобным и безопасным способом коррекции прикуса.