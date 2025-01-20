Ортодонт Радько: неправильный прикус нарушает процесс пищеварения

Врач-ортодонт Виктория Радько в беседе с изданием «Страсти» объяснила, что неправильный прикус мешает нормальному жеванию, что нарушает первый этап пищеварения.

Когда пища попадает в организм недостаточно измельченной, это осложняет ее переработку и усвоение полезных веществ. В итоге обмен веществ замедляется, что потенциально может привести к набору лишних килограммов. Некоторые аномалии прикуса, такие как глубокий или открытый прикус, способны вызывать неудобства или даже болезненные ощущения при жевании, добавила медик.

Нарушение правильного расположения зубов приводит к неравномерному распределению нагрузки на челюсть, что снижает эффективность жевания (например, при перекрестном прикусе). Скученность зубов ограничивает их функциональность. Это приводит к недостаточному измельчению пищи, что может спровоцировать хронические проблемы с желудочно-кишечным трактом.