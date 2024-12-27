Ортодонт Радько: неправильный прикус может вызывать частые простуды и гаймориты

Суженная верхняя челюсть и неправильное положение зубов могут приводить к застою слизи в гайморовых пазухах, провоцируя воспалительные процессы. Такой гайморит имеет специальное название — «зубной». Об этом рассказала заведующая ортодонтическим отделением клиники EUROKAPPA Виктория Радько в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист отметила, оттек слизи при узких носовых ходах значительно затрудняет дыхание во время насморка. На этом фоне люди чаще прибегают к сосудосуживающим препаратам, что в итоге приводит к пересыханию слизистой, передают «Известия».
Исправить прикус можно, например, с помощью современных элайнеров. Они не только улучшат улыбку, но и помогут предотвратить частые обострения гайморита и нормализовав вентиляцию носа, заключила Радько.
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