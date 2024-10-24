Ортодонт Крылов: неправильный прикус может стать причиной храпа у ребенка

Детский храп может указывать на недостаток кислорода, что негативно влияет на работу всего организма. Чтобы избежать проблем с эндокринной системой и иммунитетом ребенка, необходимо точно определить причину недуга, рассказал детский стоматолог, ортодонт Константин Крылов в беседе с «Газетой.Ru» .

По его словам, храп у ребенка может вызывать аллергический ринит, новообразования в носовой полости или кривая перегородка. Однако встречалось и такое, что причина храпа заключалась в неправильном прикусе, поделился врач.

Речь идет о дистальном расположении верхней или нижней челюсти, при котором они сдвинуты назад. Из-за этого уменьшается просвет носоглотки и ротоглотки. Для получения полной консультации в лечении храпа необходимо получить мнение как лора, так и стоматолога, резюмировал Крылов.