Ортодонт Крылов: неправильный прикус может стать причиной храпа у ребенка

Детский храп может указывать на недостаток кислорода, что негативно влияет на работу всего организма. Чтобы избежать проблем с эндокринной системой и иммунитетом ребенка, необходимо точно определить причину недуга, рассказал детский стоматолог, ортодонт Константин Крылов в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, храп у ребенка может вызывать аллергический ринит, новообразования в носовой полости или кривая перегородка. Однако встречалось и такое, что причина храпа заключалась в неправильном прикусе, поделился врач.
Речь идет о дистальном расположении верхней или нижней челюсти, при котором они сдвинуты назад. Из-за этого уменьшается просвет носоглотки и ротоглотки. Для получения полной консультации в лечении храпа необходимо получить мнение как лора, так и стоматолога, резюмировал Крылов.
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