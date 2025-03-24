Ортодонт Коняева: прикус можно исправить в любом возрасте

Проблемы с прикусом — серьезная тема, требующая внимания. В каком возрасте можно исправить положение зубов, рассказала стоматолог и ортодонт Анастасия Коняева в беседе с « ФедералПресс ».

По словам медика, нарушения, которые способны спровоцировать патологию прикуса, можно заметить сразу после рождения. Чем раньше ребенок посетит врача, тем лучше, заявила эксперт. Вредные детские привычки, пояснила специалист, вроде сосания пустышек ведут к дистальному, перекрестному или открытому прикусу. В будущем это может вызвать асимметрию лица, недоразвитие челюстей и проблемы с зубами.

Коняева заявила, что никогда не поздно заняться прикусом. Даже в 55 лет можно начать лечение с помощью брекет-системы. Однако чем моложе организм, тем быстрее проходит лечение.