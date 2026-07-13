Ортодонт Дьячкова развеяла миф о необходимости использовать «вечерние» и «утренние» пасты

Кандидат медицинских наук, врач-ортодонт Яна Дьячкова развеяла миф о необходимости использовать «вечерние» пасты для чистки зубов перед сном. В беседе с радио Sputnik она подчеркнула, что деление паст на «утренние» и «вечерние» — это скорее вопрос личных предпочтений, чем реальная необходимость.

По словам доктора, большинству людей достаточно одной качественной зубной пасты с фтором и умеренной или низкой абразивностью (RDA около 70). Выбирать пасту следует исходя из конкретной проблемы, а не по времени использования.

Если зубы реагируют на холодное, горячее или кислое, подойдут пасты с нитратом или хлоридом калия, аргинином либо соединениями стронция. Эти компоненты помогают уменьшить чувствительность, а низкая абразивность снижает риск дополнительного повреждения эмали.

При высоком риске кариеса стоит приобретать пасты с содержанием фторидов. А при кровоточивости десен и быстром образовании налета полезны пасты с противовоспалительными компонентами, такими как аллантоин, азулен или растительные экстракты, а также с ферментами, которые помогают разрушать зубной налет.

Дьячкова подчеркнула, что правильная техника чистки и подходящая зубная щетка гораздо важнее, чем выбор пасты. Если возникает конкретная задача, можно использовать специализированную пасту курсом, а затем вернуться к обычной.