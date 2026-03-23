Ортодонт Дьячкова рассказала, что зубная паста без фтора не имеет доказанной защиты от кариеса

Кандидат медицинских наук, врач-ортодонт Яна Дьячкова в интервью для радио Sputnik рассказала, на что обращать внимание при выборе зубной пасты. По ее словам, ключевой компонент для защиты от кариеса — фтор.

«Паста без фтора может освежать дыхание, но не защищает зубы от разрушения. Для взрослых оптимальна концентрация фтора 1350–1500 ppm», — пояснила доктор.

Она добавила, что дополнительные свойства — отбеливание или противовоспалительный эффект — нужны только при особых показаниях. Гораздо важнее правильная техника чистки и регулярность. Эксперт подчеркнула: дорогая паста не заменит качественную гигиену, а переплата часто связана лишь с маркетингом.