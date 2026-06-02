Ортодонт Дьячкова рассказала, что длительное лечение с брекетами может быть связано с отсутствием полной диагностики

Кандидат медицинских наук, врач-ортодонт Яна Дьячкова в интервью радио Sputnik поделилась причинами, по которым лечение с использованием брекетов может затянуться на длительный срок, несмотря на высокий уровень современных технологий.

Одной из ключевых проблем является отсутствие полной диагностики. Врач подчеркнула важность анализа компьютерной томографии, оценки положения суставов, функции мышц и окклюзии для успешного ортодонтического лечения.

Дьячкова отметила, что часто выбор метода лечения основывается на пожеланиях пациента, а не на медицинских показаниях. Элайнеры, хоть и удобны и эстетичны, подходят не во всех клинических ситуациях.

Еще одной распространенной ошибкой является нарушение протокола лечения. Это может включать недостаточный контроль перемещений зубов, редкие визиты к врачу, отсутствие коррекции плана лечения и несоблюдение режима ношения элайнеров или брекетов.

Врач подчеркнула, что в условиях высокой конкуренции не все клиники придерживаются одинаково строгих стандартов. Поэтому важно тщательно изучать информацию о клинике и специалисте, обращая внимание на квалификацию врача и его подход к диагностике.

Доктор добавила, что скорость перемещения зубов ограничена возможностями тканей, и попытки ускорить процесс могут привести к осложнениям.