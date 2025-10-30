Ортодонт Буторина объяснила, что щелчки в челюсти могут указывать на сбой в работе височно-нижнечелюстного сустава

Легкие щелчки в челюсти могут сигнализировать о нарушениях в работе височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Этот сустав обеспечивает подвижность нижней челюсти и задействован при разговоре, жевании и зевоте. Врач-ортодонт, амбассадор EUROKAPPA Academy Ирина Буторина в интервью «Известиям» объяснила, что любой сбой в его работе — повод для обращения к специалисту.

По словам доктора, щелчки и хруст возникают, когда челюсть смещается относительно своего нормального положения. При этом меняется траектория движения, и суставной диск начинает работать с перегрузкой.

«Если нагрузка распределена неправильно, диск испытывает давление, что со временем приводит к воспалению и отеку», — пояснила врач.

Такие симптомы могут возникать при нарушении прикуса, потере зубов или неправильном положении нижней челюсти. В этих случаях нагрузка распределяется неравномерно, и один сустав работает активнее другого. Но не каждый щелчок требует тревоги. Иногда сустав издает звуки из-за индивидуальных особенностей строения или незначительного смещения диска.

Однако если щелчки сопровождаются болью, чувством усталости, головными болями или невозможностью широко открыть рот, стоит обратиться к стоматологу-гнатологу или ортодонту. Они помогут восстановить правильное положение челюсти и равномерное распределение нагрузки, например, путем исправления прикуса или протезирования отсутствующих зубов, заключила Буторина.