Ортодонт Барагунова заявила, что сладости не вредят зубам при регулярной гигиене полости рта
Широко распространено мнение, что сладости неизбежно вызывают кариес. Однако, по словам ведущего ортодонта EUROKAPPA Clinic Марьяны Барагуновой, сама по себе сладкая пища не разрушает зубы. Свои мнением доктор поделилась в беседе с «Газетой.Ru».
«Сахар не разрушает зубную эмаль напрямую. Опасность возникает только тогда, когда сладкие остатки остаются на поверхности зубов и между ними. В этой среде начинают активно размножаться бактерии, которые выделяют кислоты. Эти кислоты и становятся причиной кариеса», — подчеркнула специалист.
Ортодонт отметила, что особую опасность представляют липкие сладости, такие как ириски, карамель и мармелад, которые надолго задерживаются в полости рта. Кроме того, сладкие газированные напитки, содержащие сахар и кислоты, также могут усиливать разрушение эмали.
По мнению Барагуновой, при правильной и регулярной гигиене полости рта сладости не нанесут значительного вреда. Эффективная чистка зубов должна занимать не менее двух минут и проводиться дважды в день.