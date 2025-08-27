Ортодонт Барагунова отметила, что удар мячом в лицо может стать причиной смещения зубов

Удар мячом в лицо может иметь отложенные последствия для здоровья зубов и челюсти. Ведущий специалист научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic, врач-ортодонт Марьяна Барагунова поделилась с «Известиями» информацией о том, что подобные травмы могут повлиять на прикус и работу зубочелюстной системы.

По мнению эксперта, механическое воздействие способно вызвать смещение зубов, повреждение пародонтальных тканей и микротрещины эмали. Люди с нарушениями прикуса особенно подвержены риску осложнений, так как удар может ускорить износ зубов, усилить асимметрию и повлиять на височно-нижнечелюстной сустав. Врач подчеркнула важность наблюдения за состоянием полости рта после травмы.

«Тревожными сигналами могут быть болезненность при жевании, щелчки или хруст в суставе, ощущение смещения зубов, изменение прикуса, повышенная чувствительность или появление сколов», — отметила доктор.

Для коррекции проблем используются элайнеры, которые возвращают зубы в правильное положение. Профилактика также играет важную роль: индивидуально подобранные капы защищают зубы во время спортивных занятий, подчеркнула Барагунова.