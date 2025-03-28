Опыт и технологии на страже зрения. Как выгодно и с комфортом решить проблемы с глазами
Многие страдают от проблем со зрением и хотят от них избавиться. Сложнее всего не прогадать и выбрать лучший вариант, сочетающий качество, выгоду и надежность. На примере клиники «Эксимер» рассказываем, как обеспечивается надежность, комфорт и высокое качество в современной офтальмологии.
Опыт имеет значение
Первый важный критерий — опыт клиники и отзывы пациентов. Чтобы доверять врачам, пациенты должны иметь возможность познакомиться с реальными примерами успешного лечения.
Одно из первых мест в рейтинге медицинских сайтов занимает столичная клиника «Эксимер». В этом году она отмечает 27 лет, при этом ядро коллектива по-прежнему составляют врачи, пришедшие туда при создании. Из 24 специалистов 20 имеют высшую категорию и ученые степени кандидатов и докторов медицинских наук, профессоров и академиков РАЕН, а среди пациентов клиники уже формируются династии — сюда приходят разные поколения семей.
Сюда обращаются, чтобы взять под контроль развитие миопии у ребенка, выбрать современные очки или контактные линзы в салоне оптики, исправить близорукость, астигматизм или дальнозоркость с помощью лазерной коррекции, вылечить катаракту, сохранить зрение при глаукоме и других патологиях.
Комфорт и экономия времени
Один из аспектов качества в современной офтальмологии — возможность для пациента выиграть время за счет применения передовых технологий. В клинике «Эксимер» можно пройти хирургическое лечение катаракты, глаукомы, дистрофии сетчатки, травмы глаза. Малоинвазивные операции занимают до 45 минут, не требуют госпитализации и сокращают период реабилитации. И никаких очередей! За время работы врачи клиники выполнили более 162 000 микрохирургических и лазерных операций, в том числе сложных.
Персональный подход
Внимание врача к особенностям здоровья пациента — еще один фактор, который обеспечивает качество лечения. Например, в области лазерной коррекции зрения офтальмохирурги клиники «Эксимер» учитывают не только медицинские показания пациента, но и его профессию, образ жизни, увлечения. Это помогает достичь максимальной точности и прогнозируемого результата.
Современные технологии
Одними из первых в России врачи «Эксимер» начали применять передовую технологию лазерной коррекции СмартСайт, японскую технологию PreserFlo для сохранения зрения при глаукоме и другие новшества. Здесь можно исправить близорукость, астигматизм или дальнозоркость с помощью лазерной коррекции, а также определиться с выбором очков или контактных линз.
В диагностике приборы помогают выявить любую патологию на ранней стадии и предотвратить развитие заболеваний. Современные лазеры делают хирургическое лечение катаракты и глаукомы щадящим, сокращают сроки реабилитации. Аппараты применяются для профилактики детской миопии, в лечении амблиопии и косоглазия, подборе современных очков и контактных линз.
Честное ценообразование и бонусы
Еще один немаловажный фактор в частной клинике — прозрачное ценообразование. Пациенты клиники «Эксимер» не сталкиваются с расхождением цен в прайсе и фактических сумм в чеке. Здесь для пациентов есть множество бонусов: бесплатная диагностика перед лазерной коррекцией зрения, скидки для пенсионеров и специальные цены для обладателей семейной карты. Запишитесь на диагностику и получите скидку!
Офтальмологическая клиника «Эксимер»
г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1 пом. 1/3
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