Многие страдают от проблем со зрением и хотят от них избавиться. Сложнее всего не прогадать и выбрать лучший вариант, сочетающий качество, выгоду и надежность. На примере клиники «Эксимер» рассказываем, как обеспечивается надежность, комфорт и высокое качество в современной офтальмологии.

Опыт имеет значение

Первый важный критерий — опыт клиники и отзывы пациентов. Чтобы доверять врачам, пациенты должны иметь возможность познакомиться с реальными примерами успешного лечения.

Одно из первых мест в рейтинге медицинских сайтов занимает столичная клиника «Эксимер». В этом году она отмечает 27 лет, при этом ядро коллектива по-прежнему составляют врачи, пришедшие туда при создании. Из 24 специалистов 20 имеют высшую категорию и ученые степени кандидатов и докторов медицинских наук, профессоров и академиков РАЕН, а среди пациентов клиники уже формируются династии — сюда приходят разные поколения семей.

Сюда обращаются, чтобы взять под контроль развитие миопии у ребенка, выбрать современные очки или контактные линзы в салоне оптики, исправить близорукость, астигматизм или дальнозоркость с помощью лазерной коррекции, вылечить катаракту, сохранить зрение при глаукоме и других патологиях.