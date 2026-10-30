Оптометрист Калайда рассказала, что правило 20–20–20 поможет защитить глаза при работе за ПК
Медицинский оптометрист Ангелина Калайда перечислила правила защиты зрения при длительной работе за компьютером. Ее рекомендации привели «Краснодарские известия».
Специалист посоветовала соблюдать правило 20–20–20: каждые 20 минут переводить взгляд на объект на расстоянии около шести метров и смотреть на него в течение 20 секунд. «Правило 20–20–20 — это лучший и бесплатный метод», — подчеркнула Калайда.
По словам оптометриста, монитор должен стоять в 50–70 сантиметрах от глаз, а его верхний край — находиться на уровне взгляда или чуть ниже. Работать в темноте не стоит: в помещении необходимо включать общий свет.
Чтобы избежать сухости, эксперт рекомендовала чаще моргать и при необходимости использовать увлажняющие капли. Калайда добавила, что гимнастика для глаз помогает снять усталость, но не лечит близорукость, а эффективность очков с фильтром синего света не доказана.