Оптометрист Калайда рассказала, что правило 20–20–20 поможет защитить глаза при работе за ПК

Специалист посоветовала соблюдать правило 20–20–20: каждые 20 минут переводить взгляд на объект на расстоянии около шести метров и смотреть на него в течение 20 секунд. «Правило 20–20–20 — это лучший и бесплатный метод», — подчеркнула Калайда.

По словам оптометриста, монитор должен стоять в 50–70 сантиметрах от глаз, а его верхний край — находиться на уровне взгляда или чуть ниже. Работать в темноте не стоит: в помещении необходимо включать общий свет.

Чтобы избежать сухости, эксперт рекомендовала чаще моргать и при необходимости использовать увлажняющие капли. Калайда добавила, что гимнастика для глаз помогает снять усталость, но не лечит близорукость, а эффективность очков с фильтром синего света не доказана.