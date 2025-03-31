Опрос сервиса «Апельсин»: треть россиян совершают импульсивные покупки в непогоду

Пасмурные дни провоцируют треть россиян на импульсивные покупки. О своих предпочтениях в непогоду граждане рассказали в опросе от сервиса лояльности «Апельсин», сообщил сайт «Газета.Ru» .

Выяснилось, что особенно склонны к незапланированному шопингу женщины в возрасте от 25 до 34 лет: они не прочь порадовать себя сладостями. Представители сильного пола отметили, что потребляют десерты независимо от погодных условий. При этом 46% респондентов признались, что скидки делают покупку в хмурую погоду еще приятнее. Женщины чаще мужчин пользуются бонусными программами и сервисами лояльности.

По данным опроса, дождь мотивирует людей готовить дома самим, а не заказывать доставку. У 60% россиян возникает желание экспериментировать с новыми рецептами. Важно, чтобы блюдо было сбалансированным и полезным. Треть участников опроса принимают витамины и БАДы круглый год. Жители Москвы предпочитают получать полезные вещества из пищи.

Весной женщины особенно часто покупают фрукты и овощи, мужчины же выбирают газировки и сладости. Соленые снеки есть в рационе россиян вне зависимости от погоды. За ними 28% опрошенных готовы отправиться в магазин в солнечный день. Люди отказываются от доставки, так как хотят прогуляться.