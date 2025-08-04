Опрос показал, что большинству петербуржцев придерживаться ЗОЖ мешают сбои в режиме сна

Жители Санкт-Петербурга поделились, что, по их мнению, чаще всего мешает им поддерживать здоровье. Согласно информации от SuperJob, 34% опрошенных указали на сбои в режиме сна, питания и отдыха, написал Piter.TV .

Около трети участников (29%) пожаловались на постоянную усталость, как физическую, так и эмоциональную. 24% связали ухудшение самочувствия с малоподвижным образом жизни, а 23% — с качеством медицинской помощи.

Неблагоприятная экологическая обстановка волнует каждого пятого респондента. Вредные привычки стали причиной плохого самочувствия для 16%, отсутствие профилактики — для 12%, а 8% отметили недолеченные болезни.

Женщины чаще жаловались на переутомление, экологию и нехватку движения, в то время как мужчины — на вредные привычки и пренебрежение визитами к врачу. Люди старше 45 лет чаще отмечали низкий уровень медицинского обслуживания и влияние курения и алкоголя.