Опрос kp.ru: лишь 5% россиян прибегают к уколам красоты в борьбе с лишним весом

В прошлом году в России значительно увеличился спрос на отечественные препараты для похудения, которые являются аналогами датского лекарства «Оземпик». Эти средства содержат молекулу семаглутид. Сайт KP.RU узнал у своих читателей и подписчиков, что же им реально помогает сбросить вес. В опросе приняли участие 4,6 тысячи человек.

По итогам исследования, первую строчку заняли сила воли и правильное питание. Эти инструменты оказались наиболее эффективными при похудении для 33% респондентов, еще 10% отметили результативность спорта, а 7% выбрали жесткую диету.

Другие 5% признались, что отдают предпочтение уколам красоты. Лишь 3% используют все перечисленное в борьбе с лишним весом.

Эксперт предупредили, что, сбрасывая вес, необходимо вместе с этим менять привычки, возвращаться к правильным физиологическим нормам. К циркадным ритмам, режиму дня, сбалансированному питанию с акцентом на белок, к физической активности. Иначе ничего не достичь.