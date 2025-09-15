Опрос kp.ru: больше половины россиян признались, что не делают прививки от гриппа

С приходом осени активизируются грипп и ОРВИ. Кто-то надеется на крепкий иммунитет, другие — на витамины. Медики настаивают на вакцинации, ведь каждый год подбирают ее индивидуально под актуальные штаммы. Результаты опроса KP.RU показали, что россияне относятся к прививкам по-разному.

По данным исследования, 21% опрошенных делают прививку от гриппа, но не ежегодно. Еще 24% заявили, что прививаются регулярно по календарю прививок. Некоторые успели вакцинироваться этой осенью.

Однако 54% опрошенных сообщили, что прививки не делают. Причины различны: аллергия, непереносимость или уверенность в собственном иммунитете.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие приняли 4,6 тысячи человек.