Опрос «Актион Медицина»: медики отметили рост числа пациентов с ожирением в России | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 18:11 Опрос «Актион Медицина»: медики отметили рост числа пациентов с ожирением в России

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В России стремительно растет количество пациентов с ожирением или с избыточным весом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты опроса «Актион Медицина»

Около 80% медиков считают, что причиной такой тенденции стала доступность фастфуда. Около 62% специалистов уверены, что увеличение веса происходит на фоне повышенного стресса, 30% врачей обвинили в этом удаленный график работы, сообщил сайт kp.ru.

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Большинство медработников отметили, что наиболее важными в профилактике ожирения являются санпросветработа и пропаганда ЗОЖ.