«Опека»: цельнозерновые продукты, овощи и бобовые помогают поддерживать стабильную работу мозга у пожилых людей

Влияние питания на работу мозга огромно. Проблемы с памятью и вниманием часто связывают со старением, однако возраст не всегда является основной причиной когнитивных нарушений. Об этом рассказал основатель системы сервисов для пожилых людей «Опека» Алексей Маврин в беседе с «Известиями» .

По словам специалиста, повседневный образ жизни значительно влияет на функции мозга. Неправильный режим питания, недостаточное потребление воды и избыток сахара могут снижать концентрацию и ухудшать память.

Многие считают, что для активной умственной работы мозгу необходимы сладости. Однако, по мнению кандидата медицинских наук, врача-психиатра и онколога системы сервисов для пожилых людей «Опека» Людмилы Морозовой, рафинированные углеводы вызывают резкие скачки сахара в крови, что приводит к ухудшению внимания и памяти. Для стабильной работы мозга рекомендуются сложные углеводы — цельнозерновые продукты, овощи и бобовые.

Для поддержания здоровья мозга полезны жирная морская рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, ягоды и зеленые овощи, содержащие антиоксиданты и флавоноиды, а также орехи и семечки. Ферментированные кисломолочные продукты поддерживают микробиоту, связанную с функциями мозга.

Специалисты отмечают, что для большинства людей более физиологичным остается регулярное питание. Важно избегать частых перекусов сладостями и выпечкой, а вместо них выбирать орехи, фрукты, овощи и небольшое количество темного шоколада.