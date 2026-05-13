Онколог Зурабов назвал основные факторы риска развития рака кожи

Онколог Юсуповской больницы Георгий Зурабов рассказал РИАМО о ключевых факторах, способствующих развитию рака кожи. Среди них — воздействие ультрафиолета, частые солнечные ожоги и посещение соляриев.

Зурабов подчеркнул, что люди со светлым типом кожи, например жители скандинавских стран, более восприимчивы к ультрафиолетовому излучению и поэтому находятся в зоне риска, добавил «Петербургский дневник».

Также врач обратил внимание на важность регулярного наблюдения у онколога для людей, у которых в семье были случаи заболеваний кожи, включая онкологические.

Кроме того, по словам специалиста, наличие большого количества новообразований на коже увеличивает вероятность появления злокачественных образований, хотя сами по себе родинки не являются опасными.