Онколог Жукова предупредила, что злоупотребление алкоголем повышает риск развития рака груди у мужчин

Существует распространенное мнение, что рак грудной железы является исключительно женским заболеванием, однако это онкологическое заболевание может возникнуть и у мужчин. Об этом сообщила врач-онколог и маммолог Елена Жукова в интервью для РИАМО .

Она отметила, что гормональный дисбаланс играет значительную роль в развитии данного заболевания. Увеличение уровня эстрогенов может привести к активизации рудиментарной ткани груди, что создает условия для образования опухолей, предостерегла специалист.

Елена Жукова добавила, что избыточное потребление алкоголя также может стать фактором риска рака груди у мужчин, поскольку оно нарушает функцию печени, что в свою очередь влияет на гормональную регуляцию. К числу других неблагоприятных факторов относятся стресс и избыточный вес, добавил KP.RU.