Онколог Заридзе: ученые давно опровергли утверждение об опасности микроволновок

Любые бытовые приборы не представляют опасности для здоровья человека. Об этом заявил руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе в беседе с ИА НСН .

По его словам, то же самое касается и микроволновых печей. Утверждение о вреде излучения устройства уже давно опровергли ученые.

«О том, что микроволновое излучение не вызывает онкологию, твердят уже много лет», — отметил врач.

Таким образом эксперт прокомментировал соответствующие публикации в СМИ. Он отметил, что не видит смысла в повторе данной информации.