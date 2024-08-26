Онколог Загаштоков предупредил, что первыми симптомами рака легких могут быть слабость и зуд

Слабость и зуд могут стать первыми симптомами рака легких. Об этом сообщил NEWS.ru онколог из Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Аслан Загаштоков.

Он отметил, что такие проявления не следует игнорировать. Первоначальные признаки заболевания часто не связаны с дыхательной системой, из-за чего пациенты долгое время посещают различных врачей и проходят множество обследований.

Если пациент испытывает необъяснимую усталость и слабость уже в первой половине дня — это серьезный сигнал, который требует внимания, отметил Загаштоков. Также, по его словам, повышенная утомляемость может сопровождаться субфебрильной температурой, которая не поддается лечению традиционными препаратами.

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