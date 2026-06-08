Онколог Тигров посоветовал проверять состояние организма перед обращением к психологам

По словам врача из отделения опухолей головы и шеи МКНЦ им. А. С. Логинова, необходимо сначала выяснить, есть ли у человека патология, связанная с каким-либо органом.

«Всегда стоит начать с каких-либо соматических проявлений и выяснить, есть ли у вас патология, связанная с каким-либо органом. Если ее нет, то тогда уже можно идти к психологам, психиатрам и так далее», — отметил он.

Тигров считает, что разобраться в состоянии организма нужно для того, чтобы получить квалифицированную помощь. По его мнению, без этого обращение к психологам может быть неэффективным. Также он подчеркнул, что выработка гормонов зависит от понимания причин состояния человека.