Онколог Табагуа развеял миф о самостоятельной диагностике рака молочной железы

Самостоятельно обнаружить рак молочной железы на начальной стадии практически невозможно. Если у женщины проявляются определенные признаки или симптомы, это обычно указывает на более запущенную форму онкологического процесса. Об этом ИА RuNews24.ru сообщил кандидат медицинских наук, онколог Тенгиз Табагуа.
Основными признаками рака молочной железы являются втягивание соска и его отклонение, изменение цвета и плотности кожи, наличие уплотнений в ткани молочной железы и втягивание участков вокруг опухолевого образования. Для постановки диагноза требуется проведение инструментального исследования и биопсии с последующей верификацией процесса, написала Мойка78.
Риск развития рака молочной железы обусловлен наследственными факторами. Женщинам, в семьях которых встречались случаи этого заболевания, рекомендуется пройти анализ на мутацию гена BRCA.
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