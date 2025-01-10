Онколог Сулиманов: слабость и приступы агрессии могут указывать на гормональный дисбаланс

Резкие перепады настроения, потливость или головокружение могут свидетельствовать о гормональных нарушениях. У женщин такое явление повышает риск развития рака. Об этом рассказал онколог и химиотерапевт Магомед Сулиманов в беседе с сайтом Lenta.ru.