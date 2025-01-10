Онколог Сулиманов: слабость и приступы агрессии могут указывать на гормональный дисбаланс
Резкие перепады настроения, потливость или головокружение могут свидетельствовать о гормональных нарушениях. У женщин такое явление повышает риск развития рака. Об этом рассказал онколог и химиотерапевт Магомед Сулиманов в беседе с сайтом Lenta.ru.
По словам специалиста, распознать гормональный дисбаланс можно по приступам агрессии или апатии, депрессии, повышенному аппетиту, слабости, головокружению и потливости, пишет kp.ru.
Гормональный дисбаланс может быть вызван стрессом, вредными привычками, малоподвижным образом жизни, ожирением или болезнями щитовидной железы. Риск развития рака повышается у женщин с лишним весом, поскольку жировая ткань активно вырабатывает эстроген, добавил Сулиманов.