Онколог Самойленко: в последние годы ученые научились производить специальные противораковые антитела

В последние годы ученые научились направлять естественный иммунитет пациентов на борьбу со злокачественными опухолями, а также производить в промышленных количествах специальные антитела. Об этом RT рассказал врач-онколог Игорь Самойленко.

Медик пояснил, что вакцина против рака, над которой работают российские специалисты, основана на том же принципе, по которому действуют РНК-вакцины. Сейчас лекарство проходит доклинические испытания.

«Можно препарат делать индивидуально под конкретного пациента. Именно над разработкой такого препарата мы сейчас и работаем», — сказал Самойленко.

Новый класс антител позволяет механически сблизить Т-клетки и опухолевые клетки, благодаря чему разрушается опухоль, отметил онколог.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что первые результаты доклинических исследований вакцины против рака могут быть представлены в конце 2024 года.

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