Онколог Романов посоветовал избегать пребывания на открытом солнце

Онколог и доктор медицинских наук Илья Романов предупредил, что пребывание под прямыми солнечными лучами может стать причиной развития меланомы. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам врача, на отдыхе важно избегать нахождения на открытом солнце, даже в вечернее время, и использовать кремы с SPF-фильтрами.

«Отпуск непродолжителен, и перелеты, джетлаг, нарушение диеты и потребление какой-то необычной и чрезмерно острой пищи не являются канцерогенами, то есть факторами, которые воздействуют на человека долго», — отметил медик.

Исключением он назвал пребывание под прямыми солнечными лучами, которые провоцируют развитие меланомы.