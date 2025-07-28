Онколог Романов посоветовал избегать пребывания на открытом солнце
Онколог и доктор медицинских наук Илья Романов предупредил, что пребывание под прямыми солнечными лучами может стать причиной развития меланомы. Об этом сообщила «Москва 24».
По словам врача, на отдыхе важно избегать нахождения на открытом солнце, даже в вечернее время, и использовать кремы с SPF-фильтрами.
«Отпуск непродолжителен, и перелеты, джетлаг, нарушение диеты и потребление какой-то необычной и чрезмерно острой пищи не являются канцерогенами, то есть факторами, которые воздействуют на человека долго», — отметил медик.
Исключением он назвал пребывание под прямыми солнечными лучами, которые провоцируют развитие меланомы.