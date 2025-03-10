Онколог Романов опроверг заявления о том, что чипсы вызывают рак

Информация о том, что чипсы провоцируют развитие рака, не соответствует действительности. Об этом рассказал врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов в беседе с Life .

Доктор объяснил, что основной вред этого продукта связан с наличием акриламида, образующегося при высокой температуре обработки. Однако пока нет доказательств, что он однозначно вызывает онкологию. Эксперименты на мышах показали, что для развития опухолей человеку пришлось бы съесть огромное количество чипсов.

Романов подчеркнул, что злоупотребление чипсами негативно сказывается на ЖКТ и слизистых оболочках, но прямой связи с раком нет. Он рекомендовал воздержаться от частого употребления этой закуски из-за общего вреда для организма.