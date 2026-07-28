Онколог Решетов указал на риск развития рака из-за зубных протезов

Академик РАН и директор Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета Игорь Решетов в интервью ТАСС предупредил, что установка зубных протезов ради эстетики может привести к развитию рака.

По словам специалиста, возрастные изменения прикуса могут вызывать натирание и прикусывание слизистой оболочки полости рта. Это создает условия для развития заболеваний, в том числе рака, отметил URA.RU.

Решетов добавил, что из-за распространения имплантационного протезирования в стоматологии наблюдается рост случаев так называемого протезного рака. Он подчеркнул, что стремление к идеальной улыбке иногда приводит к трагичным последствиям.