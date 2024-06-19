Онколог Радимов: в натуральном свежеобжаренном кофе канцерогенных веществ не содержится

Врач-онколог Сергей Родимов в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказал, что в некотором роде кофе даже полезен. В натуральном свежеобжаренном напитке канцерогенных веществ не содержится, зато есть антиоксиданты, которые тонизируют наш организм.

При этом медик подчеркнул, что важно различать натуральный кофе от ненатурального. Чтобы не возникло рисков развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, важно выпивать не более пяти чашек эспрессо в день.

Ненатуральный растворимый кофе, в состав которого входят консерванты, ароматизаторы и другие вещества, может нести риск развития раковых заболеваний, предупредил Родимов.

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