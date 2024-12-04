Онколог Пылев: здоровый образ жизни не гарантирует полную защиту от рака

Здоровый образ жизни — абсолютная необходимость, однако даже он не гарантирует полную защиту от возникновения рака. Об этом рассказал онколог и кандидат медицинских наук Андрей Пылев в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

По его словам, каждый вид злокачественного образования имеет свои предпосылки, которые сложно адекватно проанализировать.

«У 99% пациентов, у которых мы уже по факту состоявшуюся проблему лечим, я понятия не имею, почему именно у этого конкретного человека рак возник», — заявил врач.

В качестве профилактики Пылев посоветовал контролировать состояние собственного здоровья. Так, после 45 лет важно регулярно проходить гастроскопию.