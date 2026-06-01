Онколог Пурцхванидзе рекомендовала проверить родинки перед отпуском

Обследование у врача перед отпуском поможет выявить и устранить потенциально опасные родинки, сообщила NEWS.ru онколог Виолетта Пурцхванидзе. Она подчеркнула, что длительное воздействие солнечных лучей на пигментные пятна может привести к серьезным осложнениям.

Солнечные лучи активизируют выработку меланина — пигмента, отвечающего за цвет родинок. Под воздействием загара клетки могут начать делиться слишком активно, что создает условия для перерождения безобидного пятнышка в более серьезную проблему. Поскольку кожные заболевания на ранних стадиях часто протекают бессимптомно, посещение врача перед отпуском — разумная мера профилактики.

Особенно уязвимы люди со светлой кожей и большим количеством родинок. Организм, пытаясь защититься от ультрафиолетового излучения, запускает процессы, которые со временем могут вызвать мутации клеток. Микротравмы пигментных пятен, незаметные из-за загара, или раздражения от купальника могут привести к воспалению.

«Если специалист обнаружит потенциально опасную родинку, ее лучше удалить», — предупредила Пурцхванидзе.