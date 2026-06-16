Онколог Пурцхванидзе предупредила о повышенном риске рака груди у нерожавших

Онколог Виолетта Пурцхванидзе сообщила NEWS.ru , что у нерожавших женщин вероятность развития рака молочной железы может быть повышена.

По словам врача, отсутствие родов — это фактор риска, но не неизбежность. Исследования показывают, что у женщин, которые родили после 30–35 лет или не рожали вовсе, риск может быть несколько выше. Молочная железа является важной частью репродуктивной системы женщины и чувствительна к изменениям гормонального фона.

Тем не менее, на первом месте по значимости стоят такие факторы, как наследственность, наличие доброкачественных заболеваний груди и избыточный вес.