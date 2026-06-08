Онколог Пурцхванидзе предупредила, что появление пигментных пятен может сопровождать аутоиммунные процессы

Пигментные пятна на коже у пожилых людей не всегда безобидны. Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе в беседе с Life.ru объяснила, в каких случаях пигментация может быть поводом для беспокойства.

По словам специалиста, выраженная пигментация иногда связана со снижением местного иммунитета кожи или заболеваниями вирусной природы. Такие изменения требуют внимания врача и своевременной диагностики.

Также появление пигментных пятен может сопровождать аутоиммунные процессы, заболевания щитовидной железы или печени. Поэтому игнорировать подобные изменения кожи не стоит, даже если они не вызывают физического дискомфорта.

Определить природу образования самостоятельно практически невозможно. Для этого необходим осмотр врача. Специалист оценивает внешний вид пятна, его структуру, форму, границы и расположение относительно поверхности кожи.

Особенно внимательно к новым пигментным изменениям следует относиться людям старшего возраста, поскольку они могут служить маркерами скрытых процессов в организме. У молодых людей пигментные пятна часто возникают на фоне гормональных изменений, беременности, заболеваний щитовидной железы или приема некоторых лекарственных препаратов.

Современные методы лечения позволяют успешно корректировать многие виды пигментации. При необходимости врач может назначить медикаментозную терапию, а также процедуры лазерной или фототерапии. Выбор метода зависит от причины появления пятен и результатов обследования.