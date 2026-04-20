Онколог Пурцхванидзе назвала зуд или боль в области родинки признаками меланомы

Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе в интервью NEWS.ru рассказала о признаках, которые могут указывать на развитие меланомы. Среди них — зуд или боль в области родинки, а также появление корки, выпадение волос и изменение текстуры кожи вокруг образования.

При обнаружении любого из этих симптомов следует незамедлительно обратиться к дерматологу для проведения диагностики. Только специалист сможет провести обследование и исключить или подтвердить диагноз, подчеркнула врач.

Ранее онколог Алсу Мухаметдинова сообщила, что некоторые генетические мутации, повышающие риск развития онкологических заболеваний, могут передаваться от родителей к детям.