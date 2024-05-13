Онколог Покровский: употребление алкоголя может привести к повреждению ДНК | 360°

13 мая 2024, 13:50
Онколог Покровский: употребление алкоголя может привести к повреждению ДНК
Онколог Вадим Покровский рассказал, как спиртное влияет на развитие раковых заболеваний. При употреблении крепких напитков в организме активно протекает процесс превращения этанола в альдегид, отметил эксперт в беседе с «ФедералПресс».
Речь идет о достаточно токсичном веществе. Оно способно запустить радикальные процессы, например повредить клеточные мембраны и ДНК, пояснил специалист.
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Врач также добавил, что алкоголь провоцирует повышение концентрации данного соединения в пищеводе и ротоглотке.
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Алкоголь
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