Онколог Покровский: употребление алкоголя может привести к повреждению ДНК | 360°

Здоровье 13 мая 2024, 13:50 Онколог Покровский: употребление алкоголя может привести к повреждению ДНК

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Онколог Вадим Покровский рассказал, как спиртное влияет на развитие раковых заболеваний. При употреблении крепких напитков в организме активно протекает процесс превращения этанола в альдегид, отметил эксперт в беседе с «ФедералПресс».

Речь идет о достаточно токсичном веществе. Оно способно запустить радикальные процессы, например повредить клеточные мембраны и ДНК, пояснил специалист.

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Врач также добавил, что алкоголь провоцирует повышение концентрации данного соединения в пищеводе и ротоглотке.