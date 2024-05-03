Онколог Покровский сообщил, что практики голодания могут навредить организму | 360°

Здоровье 03 мая 2024, 16:07 Онколог Покровский сообщил, что практики голодания могут навредить организму

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Заведующий кафедрой биохимии РУДН, онколог Вадим Покровский в беседе с изданием «ФедералПресс» объяснил, почему практики голодания могут нанести вред организму.

По словам специалиста, организм быстро привыкает к тому, что у него бывают «голодные дни», и начинает накапливать жир в так называемые «сытые дни». То есть в период регулярного питания тело будет стараться создать запас веществ, что может привести к проблемам со здоровьем.

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Лучшим вариантом для поддержания иммунитета и профилактики заболеваний является сбалансированное питание, добавил Покровский.