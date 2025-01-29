Онколог Покровский: избыток белка в рационе повышает риски развития рака

Продукты, которые содержат переработанное и красное мясо, а также жареная и копченая пища увеличивают риск развития онкологических заболеваний. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор Вадим Покровский сайту «Аргументы и факты» .

По словам специалиста, нитраты и нитриты, входящие в состав переработанного мяса, могут превратиться в опасные соединения, а при жарке и копчении образуются канцерогены, передает kp.ru.

Избыток животного белка в рационе питания также стимулирует образование азотсодержащих соединений, которые могут значительно ускорить рост раковых клеток, предупредил онколог Покровский.