Онколог Покровский: характерное для застолий переедание практически не влияет на развитие рака | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 17:47 Онколог Покровский: характерное для застолий переедание практически не влияет на развитие рака

Читать 360 в

Заведующий кафедрой биохимии РУДН и онколог Вадим Покровский рассказал, способно ли переедание, характерное для застолий в праздничные дни, стать причиной рака. Слова эксперта опубликовал «ФедералПресс».

По его мнению, чрезмерное потребление пищи практически не влияет на развитие соответствующего заболевания. Однако к последствиям относятся проблемы метаболического характера и нарушение роста микрофлоры кишечника.

Реклама

Врач посоветовал ограничить дозы спиртных напитков. Алкоголь повышает риск появления злокачественных образований в полости рта, гортани и пищеводе, пояснил специалист.