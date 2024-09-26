Онколог Пильх: от 5 до 15% женщин, перенесших рак молочной железы, сталкиваются с возвращением опухоли

Врач-онколог, онкохирург Михаил Пильх в беседе с «Известиями» рассказал, что 5-15% женщин, перенесших рак молочной железы, сталкиваются с заболеванием повторно. Медик назвал основные меры профилактики рецидива.

Пациенткам, которые перенесли болезнь, необходимо каждый год проходить контрольные обследования: маммографию, УЗИ, осмотр маммолога. Иногда лечащий доктор назначает дополнительные процедуры: анализ крови на онкомаркеры, биопсию, КТ и МРТ внутренних органов, рентгенографию, написал «ФедералПресс».

Среди провоцирующих заболевание факторов Пильх назвал вредные привычки, малоподвижный образ жизни, неправильное питание и недостаток сна.