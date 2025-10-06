Онколог Петровский отметил, что при раке груди ранней стадии не требуется удаление всей молочной железы

Рак молочной железы (РМЖ) — самое распространенное женское онкозаболевание в мире. В России каждый год такой диагноз впервые ставится примерно 85 тысячам женщин. Руководитель отдела онкомаммологии, заведующий отделением опухолей молочной железы, заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Петровский в интервью KP.RU рассказал о том, как выявляется и лечится РМЖ.

Как отметил специалист, на первой–второй стадиях полностью излечивается подавляющее большинство всех типов РМЖ. Для ранней диагностики проводятся онкоскрининги, включая маммографию, которая рекомендована женщинам в возрасте от 40 до 75 лет каждые два года. Примерно в 75% случаев РМЖ выявляется на ранних стадиях, когда удаление всей молочной железы не требуется. В большинстве случаев можно избежать удаления лимфоузлов, что не ухудшает прогноз пациенток, добавил доктор.

Выпадение волос — это побочный эффект химиотерапии. Если у пациентки гормонозависимый тип опухоли и ранняя стадия, то во многих случаях основным методом лечения является гормонотерапия. После завершения химиотерапевтического лечения волосы снова отрастают.

При третьей стадии опухоль локализуется в молочной железе и лимфоузлах. Нередко удается полностью излечить таких пациенток. На четвертой стадии, когда уже есть отдаленные метастазы, избавление от болезни возможно крайне редко. Но и в таких случаях примерно половине пациенток сегодня лечение позволяет продлить жизнь на пять и более лет.

Петровский также отметил, что физическая активность может вносить такой же вклад в выживаемость пациенток с РМЖ, как и химиотерапия. Если проходить лечение препаратами и добавлять к нему физическую активность, то выживаемость может повышаться на 10%.