Онколог Паяниди указала на серьезные изменения в подходе к лечению рака у беременных

Современные подходы к лечению рака у беременных радикально изменились за последние два десятилетия. Сегодня будущим мамам перестали откладывать проведение противоопухолевой терапии, сообщила онколог и акушер-гинеколог Юлия Паяниди в беседе с сайтом KP.RU .

По ее словам, лечение рака у беременных пациенток требует комплексного подхода и включает в себя работу многопрофильной команды специалистов. Они разрабатывают индивидуальные рекомендации для каждой женщины с онкозаболеванием.

Будущим мамам с онкодиагнозом необходимо обращаться в медицинские организации акушерского профиля третьей группы. Это либо федеральный медцентр, либо региональный перинатальный центр, который владеет всеми современными вспомогательными технологиями.