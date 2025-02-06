Онколог Орлова: курение и ожирение относятся к факторам развития рака

Каждый человек рождается с противоопухолевым иммунитетом. О факторах возникновения рака рассказала профессор, заведующая кафедрой онкологии медицинского института СПбГУ, главный специалист по клинической онкологии «Городского клинического онкологического диспансера» Рашида Орлова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» .

По словам доктора, иммунная система уничтожает клетки, которые не похожи на остальные. Однако иногда организм прекращает контролировать неудержимый рост патологических клеток. Это происходит по нескольким причинам, в том числе из-за генетической предрасположенности и старения организма. Так, рак чаще всего встречается у пожилых людей.

К третьей группе факторов относятся курение, вирус папилломы человека, ожирение, гиподинамия и рацион, обделенный клетчаткой. Эти факторы могут ускорить развитие онкологических заболеваний. Важно выявить рак как можно раньше — это улучшает прогноз, резюмировала Орлова.