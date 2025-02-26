Онколог Нефедов: флюорография неэффективна для раннего выявления рака легкого
Онколог высшей категории и торакальный хирург Андрей Нефедов поделился рекомендациями по раннему обнаружению рака легкого. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам врача, выявление заболевания осложняется отсутствием специфичных симптомов. Обычные проявления, такие как кашель, одышка, боль в груди, изменение голоса и наличие крови в мокроте, характерны для множества респираторных патологий.
Врач подчеркнул важность раннего диагностирования, поскольку оно значительно повышает шансы на успешное лечение. Флюорография, популярная среди россиян, неэффективна в обнаружении рака легких на начальных этапах, предупредил медик. Он посоветовал обратить внимание на скрининг низкодозной компьютерной томографии, добавили «Известия».