Онколог Нефедов: флюорография неэффективна для раннего выявления рака легкого

Онколог высшей категории и торакальный хирург Андрей Нефедов поделился рекомендациями по раннему обнаружению рака легкого. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам врача, выявление заболевания осложняется отсутствием специфичных симптомов. Обычные проявления, такие как кашель, одышка, боль в груди, изменение голоса и наличие крови в мокроте, характерны для множества респираторных патологий.

Врач подчеркнул важность раннего диагностирования, поскольку оно значительно повышает шансы на успешное лечение. Флюорография, популярная среди россиян, неэффективна в обнаружении рака легких на начальных этапах, предупредил медик. Он посоветовал обратить внимание на скрининг низкодозной компьютерной томографии, добавили «Известия».