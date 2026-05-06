Онколог Наумова назвала большое количество родинок фактором риска развития меланомы

Меланома — это злокачественное новообразование кожи, которое формируется из клеток, отвечающих за выработку пигмента меланина. Несмотря на свою агрессивность, при выявлении на ранней стадии она успешно лечится. Подробнее рассказала онколог Александра Наумова в беседе с RT .

По ее словам, к факторам, повышающим риск развития меланомы, относятся большое количество родинок (свыше 50), светлый фототип кожи, склонность к солнечным ожогам, семейные случаи меланомы, выраженное или повторяющееся воздействие ультрафиолета, включая солнечные ожоги.

Поводами для обращения к специалисту являются быстрые визуальные изменения родинки, появление асимметрии, неровных краев или неоднородного цвета, появление субъективных ощущений (зуд, болезненность), а также кровоточивость или поверхностное изъязвление.