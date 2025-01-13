Онколог-маммолог Охотин: асимметрия груди может говорить о наличии рака

Незначительная разница в размерах молочных желез считается нормальной, но сильная асимметрия может сигнализировать о наличии ряда заболеваний, включая рак. Об этом рассказал онколог-маммолог Виктор Охотин в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, значительная разница в размере груди может быть обусловлена маститом, фиброаденом, кистами, опухолями, гормональными сбоями, а также неравномерным ростом в подростковом возрасте. При обнаружении асимметрии груди следует получить консультацию опытного маммолога, резюмировал Охотин.
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