Онколог Магомедова: отказ от сахара и насыщенных жиров поможет избежать нервного срыва

Питание играет важную роль в вопросе сохранения психического здоровья. Подробнее онколог Хамис Магомедова рассказала в беседе с « Мослентой ».

Врач посоветовала включить в рацион белковые и злаковые продукты, а также овощи, зелень, фрукты. Важно обеспечить организм необходимыми элементами для нормального функционирования.

Специалист рекомендовала отказаться от блюд с добавленным сахаром, трансжирами и насыщенными жирами. Такой подход поможет избежать нервных срывов, добавило «АБН24».

По словам эксперта, стоит разделить приемы пищи на три-четыре раза в день и избавиться от привычки перекусывать. Данные правила позволят избавиться от стресса.